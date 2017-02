Salme kaupluse juurde rajatakse korralik parkla (1)

Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) ostis Salme kaupluse kõrval oleva kinnistu, kus varem on olnud elumaja ja asunud näiteks käsitööpood. Parasjagu on käimas kinnistul asuva maja lammutustööd, et sinna saaks rajada parkimisplatsi.



“Ostsime kinnistu vajadusest parandada kaupluse külastajate parkimistingimusi,” selgitas Saarte Häälele STÜ juhatuse esimees Kalle Koov. Tema sõnutsi muutub asi seal parkimisega kunagi veelgi komplitseeritumaks, kui maanteeamet peaks aleviku vahel korrastama ka riigimaantee.

Koovi sõnul on nad algatamas detailplaneeringut parkla rajamiseks ja sellega seoses vaatavad nad üle oma kaupluse toimimise. “Kas remondime, laiendame või ehitame uue,” märkis Koov. See kõik selgub planeeringu käigus. “Ükskõik mida me ei teeks, kauplust kinni me kohe kindlasti ei pane,” kinnitas ühistu juht.

Sel aastal jätkatakse Salme kaupluses Kalle Koovi sõnul suuresti vanamoodi, küll aga teevad nad endast parima, et suviselgi ajal teenindada ostjaid parimal moel.

Lammutustöid teeb Salme kaupluse kõrvalkinnistul EBC Ehitus AS.