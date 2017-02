Mereväe ja päästeameti tuukrid otsisid Karujärvest pomme, mis Nõukogude lennukid olid sinna pool sajandit tagasi loopinud, teatas rahvusringhäälingu uudistesaade “Aktuaalne kaamera”.



Kolmapäeval leiti ja toodi järvest välja kaks ohtlikku lõhkekeha, mis päästeameti demineerijatele lõhkamiseks üle anti.

Alates 2009. aastast on Karujärvest välja toodud poolsada lõhkemata nõukogudeaegset lennukipommi, sest selles järves asuvaid saari käidi Venemaalt pommitamas.

“Varem on Karujärvest leitud kokku 51 lennukipommi – erinevates suurustes, erinevaid marke. Kõik 51 lennukipommi on tänaseks hävitatud. Kui palju neid siin veel on, ei oska ma täpselt vastata, aga lahingumoon, kaasa arvatud see, mis on siin pool sajandit olnud, on täiesti töökorras ja alati ohtlik. Aeg neid pomme, mürske ja miine ohutumaks ei tee,” selgitas Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljan.

Demineerijad kinnitavad, et tööd jätkub neil järve kaugemates soppides veel mitmeks aastaks, aga vähemalt järve avaliku puhkeala lähiümbrus on aastatega nüüdseks lõhkekehadest puhastatud.