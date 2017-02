Uroloog Andres Sarjase vastuvõtud on populaarsed (1)

Jaanuaris Kuressaare haiglas tasulisi uroloogi vastuvõtte alustanud Andres Sarjase konsultatsioonide ajad on broneeritud veebruari lõpuni.

“Praegu paistab, et nõudlust on,” tõdes Sarjas, kelle 27. veebruari vastuvõtupäevale oli jäänud eilse seisuga veel üks-kaks vaba aega.

Esialgu teeb doktor Sarjas kolm vastuvõttu kord nädalas, esmaspäeviti. Ta lisas, et tõenäoliselt avab ta märtsikuus ka laupäevase vastuvõtu.

Tasulised vastuvõtud on mõeldud neile, kes soovivad pääseda vastuvõtule kiiremini, kui see on võimalik üldjärjekorrast, või neile, kel pole ravikindlustust.