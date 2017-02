JUHTKIRI: Õunad punapõsised!

Kes meist poleks kuulnud üleskutset eelistada eestimaist puu- ja köögivilja. On ju see välismaisest palju tervislikum – kasvanud-küpsenud kodumaa päikese all, mürkidega pritsimata ja igapidi tervislik.

Samamoodi soovitatakse osta Eesti õuna, mitte näiteks Poola ubinaid. Kui aga Eesti õunu talvel poes üldse leiab, on need sageli krimpsus koorega ja plekilised. Üldsegi mitte sama ahvatleva välimusega kui välismaalt toodud õunad. Nii pole midagi imestada, kui suur osa ostjaid eelistab neidsamu paljukirutud Poola õunu – ilusad punapõsised, odavad ka.

Ehk muudavad importõunte eelistajad peagi meelt – Saaremaa mees Riho Kadastik on suutnud Saaremaal kasvanud talvesortide kvaliteeti parandada. Suurna õunaaia punapõsksetel taliõuntel “Amorosa” ja “Auksis” on vaata et sama isuäratav välimus nagu nende välismaistel konkurentidel.