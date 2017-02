Karujärvest leiti neli lennukipommi

Sel nädalal viisid mereväe ja päästeameti tuukrid läbi ajalooliste lõhkekehade leidmise operatsiooni Karujärvel, mille käigus leiti neli lennukipommi.

Mereväe tuukrigrupi ülema leitnant Priit Kaasikmäe sõnul kaardistati algul veepõhjas olevad lõhkekehi meenutavad objektid, seejärel kontrollisid tuukrid need üle. “Tegime operatsiooni algul sonariga jääkattest allpool veepõhja uuringu, mille abil avastasime eduka koostöö tulemusena neli lennukipommi,” ütles leitnant Kaasikmäe BNSile.

Päästeameti demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljani sõnul läks ühine operatsioon edukalt ning andis ka kogemusi juurde. “Me pole talvel taolisi operatsioone kuigi palju teinud. Üheks operatsiooni eesmärgiks oligi otsinguid vastavalt talvise perioodi omapäradele praktiseerida,” selgitas Reiljan. Peademineerija sõnul on kindlasti plaanis mereväega ka edaspidi koostööd teha.

Mereväe tuukrigrupist võtsid operatsioonist osa kaheksa tuukrit ning allveearst. Päästeameti demineerimiskeskusest osalesid operatsioonil kuus tuukrit.

Mereväe ning päästeameti demineerimiskeskuse tuukrid on Karujärvel koostööd teinud ka varasematel aastatel. “Demineerimiskeskuse ja mereväe tuukrigrupi vahel on super koostöö, mis väljendub ühiste operatsioonide edukas planeerimises ja läbiviimises,” ütles Päästeameti demineerimiskeskuse juhataja Meelis Mesi. “Osaleme ka ühistel koolitustel ning läbi koostöö lahendame ka reaalsed väljakutsed.” Mereväe tuukrite peamine ülesanne on otsida, identifitseerida ning kahjutuks teha meremiine ja teisi veealuseid lõhkekehi.

Nõukogude ajal oli Karujärve lennuväe harjutuspolügooniks, mille tõttu võib seal leiduda lõhkemata lennukipomme. Karujärve asuti lõhkekehadest puhastama 2009. aastal. Koos viimaste leidudega on välja toodud üle poolesaja lõhkekeha. Päästeamet tuletab meelde, et lõhkekeha leiust tuleb koheselt teada anda Häirekeskuse numbrile 112.