Kas Ivo Linna sotsiaalmeedia edu kordub ka telefonihääletusel? (1)

Ivo Linna pääses poolfinaalist edasi ning vastuse antud küsimusele saab 4. märtsil, kui toimub Eesti Laulu finaal.

Täna Eesti Laulu esimeses poolfinaalis osales ka Ivo Linna. Lauljale tehti otse-eetris sotsiaalmeediasse konto, pärast 20-minutilist konto omamist, on mehel juba ligi 13 000 jälgijat. Ivo Linna esimest fotole on “meeldib” pannud juba üle 20 000 inimese. Kas see annab saarlasele eelise?

Antud konto tegi Linnale kaasvõistleja Elina Born.