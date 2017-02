Õpilaskodu uuendamisplaan ei sisalda majutuskohti (2)

Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaskodu uuendamise projekteerimishanke tingimustest nähtub, et sinna pole edaspidi plaanitud mitte ühtegi majutuskohta.

Tõsi, Kuressaare linnavalitsus ei ole allkirjastanud ühtegi paberit õpilaskodu sulgemise osas, kuid riigihanke dokumentide juures avaldatud eskiisilt nähtub selgelt, et hoone kõik kolm korrust plaanitakse ümber ehitada õppetöö tarvis.

Neljapäeval ilmunud Saarte Hääle loo järgselt sai linnavalitsus karmi vastukaja. Kriitilise murekirja saatis linnapeale Leisi volikogu esimees Andrus Kandimaa. Tema sõnul on linnal kui Saaremaa valla eestvedajal moraalne vastutus kogu Saaremaa elanike ees.

“SÜG-i õpilaskodu sulgemine enne uue, nüüdisaja nõuetele ja ootustele vastava õpilaskodu rajamist või kohandamist on halb märk ühtse Saaremaa omavalitsuse tekkimisel. See ei aita kaasa Saaremaa elanike seas usaldusväärse õhkkonna loomisele uues omavalitsuses,” kirjutab Kandimaa.

Teema võttis neljapäeval üles Saaremaa omavalitsuste liit ning pärast pikka arutelu lepiti kokku, et vähemalt 2017/2018. õppeaastal võiks säilitada 16–17 kohta. Linnapea Madis Kallas ütles eile Kadi raadiole, et lisaks broneerib linnavalitsus 20 kohta tKuressaare ametikooli ühiselamus. Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk on Saarte Häälele varem öelnud, et nende oma õpilaskodu kohtade vajadus selgub augustiks. Ülejäänud majutuskohad on linnal kavas rentida erasektorist. Seega hakkab linn tulevikus õpilastele kortereid üürima.

“Ja isegi kui see vajadus tuleb 50 inimest rohkem ehk on vaja 100 noort ära majutada, leiame ka selleks lahenduse,” lisas Kallas. “Keegi ei peaks muretsema, kus nende laps peaks sügisest Kuressaares elama.”