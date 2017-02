Säästumarketi eest pakutakse üle 600 000 euro (4)

Kuressaares Mooni tänaval suletud Säästumarketi kinnistu eest on Saarte Hääle toimetusele teadaolevalt pakutud 630 000 eurot.

Ligi 4000 ruutmeetri suuruse ärikinnistu omanik Rimi Eesti Food AS neile tehtud hinnapakkumiste suurust kommenteerida ei saanud. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Katrin Bats sõnas aga, et praeguseks laekunud pakkumised on neile igati meelepärased.

Batsi sõnul on nad otsustanud Mooni tänava kinnistu müüki panna, kuna seal asunud Säästumarket on suletud ja uue rajamist nad Kuressaarde ei plaani. Kihelkonna mnt Säästumarketist saab lähiajal Rimi.

Bats lisas, et nad vaatavad kõnealuse kinnistu eest tehtud pakkumisi praegu üle ning see protsess kestab veel umbes nädala. Pakkujate hulgas on seejuures olnud ka kohalikke ettevõtjaid.

Kuivõrd suur asi on see tehing kohaliku kinnisvaraturu jaoks, ei osanud Bats arvata. “Me ei oska hinnata, kas pakkumised on Saaremaa kinnisvaraturul parimad – meil puudub vastav kogemus,” märkis ta.

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing tõdes aga, et 630 000 eurone tehing oleks Kuressaare kohta kahtlemata silmapaistev. Seda enam, et mullune kopsakaim hoonestatud ärimaa tehing sõlmiti 851 000 euroga – tegemist oli Pihtla tee 20 kinnistuga ja Go kontserni sisese tehinguga ehk see ei olnud vabaturutehing. Kõige kallim vabaturutehing tehti hinnaga 265 000 eurot ning tegemist oli südalinna postkontorihoonega. Suurematest müügitehingutest toimus maakonnas mullu ka Oti mõisa müük, mis leidis uue omaniku 450 000 euroga.

2015. aasta suurima hoonestatud ärimaa tehingu hind küündis aga 14 150 000 euroni – toona vahetas omanikku Auriga kaubanduskeskus.

Saksingu hinnangul määrab konkreetse ärikinnisvara puhul ostuhinna asjaolu, kas tänane omanik jätkab üürnikuna ja kui ei jätka, siis milliseks kujuneb üür ja üürilepingu tähtaeg. “Mooni 2 puhul määrab lõppkokkuvõttes hinna uue omaniku oodatav tootlus,” kinnitas Ingmar Saksing.

Domus Kinnisvara maakler Sirli Loik ütles, et kuigi aasta on alles noor, võib öelda, et 630 000 euro suurune tehing tõstaks lati selleks aastaks päris kõrgele. “Loomulikult võivad järgmised 11 kuud veel üllatusi tuua, kuid üldiselt on ärikinnisvaraturg olnud viimastel aastatel ikkagi üsna passiivne,” tunnistas ta.

Kallid müügitehingud on tema sõnul pigem anomaalia ja enamik tehinguid tehakse alla 100 000 euro suuruste varadega. Nõnda võibki pelgalt müügistatistikat vaadates jääda siinse ärikinnisvara hinnatasemest ekslik mulje, kuna mitmed just kallima hinnaga tehingud ei ole tehtud vabaturu tingimustes.

Tema kogemusel ärikinnisvara üldiselt pigem üüritakse. “Kui leivaküpsetajal on valida, kas ta ostab endale ahju või ruumid, kuhu ahi panna, siis on üsna loogiline, et ta ostab ahju,” selgitas Sirli Loik.

Compakt Kinnisvara Kuressaare büroo projektijuht Allar Sepp leidis samuti, et kui kõnealune kinnistu 630 000 euroga kaubaks peaks minema, siis on see tõesti Kuressaare kinnisvaraturu kohta suhteliselt kõrge hind. “Kuid seda ei tea lubada, et see jääb käesoleva aasta kõrgeimaks tehinguhinnaks,” arutles ta.

Sepp märkis, et ärikinnisvara ostu-müügiaktiivsus on Saaremaal suhteliselt väike. “Ega sellist kinnisvara meil siin ülearu palju ole, mida müüa. Ja ostjad kalkuleerivad hästi enne, kui tõsiselt tehingusse astuvad,” lisas Allar Sepp.

2015. ja 2016. aasta jooksul oli Saare maakonnas vaid 36 hoonestatud ärimaa tehingut, neist 14 Kuressaares. Keskmine pindala jäi neilgi 4000 ruutmeetri juurde. Kahe viimase aasta jooksul oli maakonnas ärimaa müügitehinguid kokku 17,4 miljoni euro eest, neist Kuressaares summas 2,4 miljonit eurot.

2001. aastal hinnati Säästumarketi ehituse ja sisustamise hinnaks 7 miljonit krooni ehk nüüdses vääringus 447 000 eurot.