Ühinemise tegevjuhi kohale 8 kandidaati

Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi kohale kandideerib kaheksa inimest.

Omavalitsuste ühinemise tegevjuhi ülesanne on ühinemisprotsessi igapäevane juhtimine, ühinemist ette valmistavate töörühmade tegevuse ja Saaremaa valla oluliste dokumentide koostamise korraldamine ning tulemuste esitamine juhtkomisjonile.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et töö on tähtajaline ja kestab 31. detsembrini 2017. “Töökohaga seotud kulud on planeeritud katta riigieelarvelistest vahenditest,” lisas ta. Taotlusi hakatakse arutama esmaspäeval.