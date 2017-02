Vello Medri 80: Suured plaanid alanud aastaks

Leisi mees Vello Medri astub täna Sassi majas publiku ette neljaliikmelise ansambli koosseisus, et külalistele muusikalist elamust pakkuda. Muusika pole aga vanahärra ainus hobi.



“Ostsime sõber Uppo Salmineniga kahasse kolme kajutiga paadi, millega kavatsema järgmisel suvel Gotlandile minna. Esimese tiiru teeme aga Eesti vetes, külastame Kihnut, Ruhnut ja teisigi saari. Lätimaale tahame ka jõuda,” rääkis Vello. Enne mereteele minekut kavatseb juubilar aprillis ette võtta reisi Ungarisse ja juunikuus läheb ta Ukrainasse, Odessasse.

Aastakümneid tagasi mitmes Tallinna bändis mänginud saarlane on tänulik oma naabritele Suusteritele ja Salminenidele, kes talle neli aastat tagasi süntesaatori kinkisid. Teada-tuntud muusikamehe pillikogu sai 2012. aasta veebruaris tuleõnnetuses kannatada. Nüüdseks on Medri pille juurde ostnud ja mõnestki kannatada saanud mänguriistast on asja saanud.

Peale süntesaatori on muusikamehel veel viis akordionit. Nii oma vallas kui ka naabervaldades teatakse Vellot ka kui muheda jutuga jõuluvana. Bändiga esinedes on Vello see, kes muusikapalade vahele lugusid pajatab. Pealinnas elades tegi Vello kaasa Tammsaare-teatris.

Pind näppu pillimängudeks ja tuult purjedesse merel seilamiseks soovivad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.