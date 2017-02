Majandusministeerium ei pea vajalikuks lisada Kuivastu-Virtsu liinile lisareise (1)

Juba mõnda aega on kuulda olnud nurinat nende reisijate poolt, kes sõidavad nädalalõpudel Virtsu-Kuivastu liinil – reisijad peavad kai ääres liiga kaua ootama. Ennekõike tekivad pikad järjekorrad nädalavahetuseti ja tehakse lisareise, kui vaja, kuid majandusministeerium ei pea vajalikuks sõidugraafiku tihendamist, vahendas “Aktuaalne Kaamera”.

Kuni 4. märtsini kehtib ühe praami sõidugraafik ehk praam väljub ühe tunni ja kümne minutilise intervalliga.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi merendus- ja lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles “Aktuaalsele Kaamerale”: “Otsustamine käib operatiivselt ja ei nõua pikki käsuliine, mistõttu me võime täna kinnitada, et kui vastav nõudlus tekkib, siis suudetakse reageerida ka kiiresti. Nende reiside graafikusse lisamiseks esialgu otsest põhjust ei ole. Seda ei toeta keskmine täituvus.”

TS Laevade juht Kaido Padar ütles, et üks praam mahutab 650 liinimeetrit ning kui on näha, et sadama ala on täis, kuhu mahub umbes 350 liinimeetrit, siis tehakse lisareis.