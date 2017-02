Politsei nädalavahetuse ülevaade (1)

Reedel kell 18.31 teatati politseisse, et Rae keskuse juures on joobes noormees. Kohapeal selgus, et tegemist oli alkoholijoobes alaealisega, kes anti üle lapsevanemale. Alustati väärteomenetlus.

Laupäeval kell 13.58 anti teada liiklusõnnetusest Lääne-Saare vallas, kus 1987 a sündinud meesterahva poolt juhitud mootorsõiduk kaotas libedal teel juhitavuse ning kaldus teelt välja kraavi. Liiklusõnnetuses sai kannatada juht ja üks kaassõitja, kes mõlemad toimetati haiglasse. Juht ei kasutanud nõuetekohaselt turvavarustust ja tema võimalik joove on tuvastamisel. Liiklusõnnetuse asjaolud selgitab välja menetlus.

Nädalavahetusel teenindas politsei kokku 15 väljakutset, neist 12 juhul oli tegemist joobes isikutega. Kokku teatati politseile neljast liiklusõnnetusest, millest ühes sai vigastada kaks inimest. Kaks liiklusõnnetust olid seotud metsloomadega.

Nädalavehetusel toimetati politseisse 3 isikut, kellest 2 paigutati kainenema.