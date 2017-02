Super! Ott Tänak tuli Rootsi rallil teisele kohale

Täna lõppes Rootsi ralli, kus Ott Tänak – Martin Järveoja (Ford Fiesta) saavutasid teise koha. Tänak – Järveoja kaotasid liidrile lõppkokkuvõttes 29,2 sekundiga.

Rootsi ralli võitis Jari-Matti Latvala – Miikka Anttila (Toyota). Kolmandale kohale tuli Tänaku tiimikaaslane M-Sportist Sebastien Ogier – Julien Ingrassia (Ford Fiesta), kes kaotasid liidrile 59,5 sekundit.

Enne Rootsi rallit tundis Tänak end eeloleva võistluse suhtes kindlalt ning M-Spordi vahendusel väljendas Ott Tänak oma kõrgeid ootusi Rootsi Ralli suhtes. Tänak ütles: ” Ma ootan väga Rootsi rallit. See on üks minu lemmiküritusi kalendris ja suure kiirusega katsed annavad sellise adrenaliini laengu. Sel aastal, mil autod on veel võimsamad, saab see olema midagi väga erilist.”