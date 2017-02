Müts pähe ja kindad kätte

Külmal ajal tuleb müts peas, kindad käes ja sall kaelas hoida, soovitab kõrvaarst Olena Ostaptšuk.

Kuressaare haigla kõrva-nina-kurguarsti Olena Ostaptšuki sõnul võivad kõrvavalu põhjustada mitmed haigused ja probleemid – näiteks keskkõrvapõletik, väliskõrvapõletik, vaikummistus jne. Keskkõrvapõletikku esineb rohkem külmal ajal ja enam põevad seda lapsed.

Ostaptšuk toonitab aga, et telefoni teel arst diagnoosi panna ei saa, kuna iga juhtum on individuaalne. “Kui ma ei näe kõrva, ei saa ma ka soovitada, mida kasutada,” selgitab ta ja lisab, et paraku soovitakse tihtipeale kiireid lahendusi.

Esmalt ikka perearst

Kõrvahäda korral tuleb esimese sammuna pöörduda perearsti poole, ütleb Ostaptšuk. Kui perearst näeb, et vaja on eriarsti abi, suunatakse inimene edasi. “Me kogu aeg räägime seda, aga ikka ootavad inimesed hommikul ukse taga,” nendib ta. Perearst saab antibiootikume välja kirjutada ja vaigukorgiummistuse korral aidata loputusega.

Juhul kui inimesel on aga kuulmekile püsiv mulgustus ehk perforatsioon või tehtud kõrvaoperatsioone, loputada ei tohi. “Mul on olemas aspiraator, sellega siis rahulikult puhastan,” selgitab doktor Ostaptšuk.

Külmal ajal, nagu praegu, tuleb Ostaptšuki sõnul kindlasti kanda mütsi, kindaid ja salli. Samuti tuleb soojas hoida jalad. Nimelt võivad kõiksugu külmetused mõjutada ka kõrvu. Samuti on arsti sõnul oluline õpetada lapsed õigesti nuuskama, et tatt tuleks välja, mitte ei satuks neelu kaudu keskkõrva. “Lapsed on tublid, aga pisikestel võtab see aega,” lausub ta. Kasulik on meeles hoida ka seda, et ninas õhk soojeneb, kuid suus mitte eriti, ja seetõttu tuleks külmal ajal kindlasti nina kaudu hingata.

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.