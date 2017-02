Rally valmistub hoidisteralliks

Aastas tublisti üle kahe tuhande purgi hoidiseid valmistav Rally tühjendab hoolega riiuleid, et uue hooaja salati-, moosi- ja kompotiarmeele ruumi teha.



Mitu tuhat purki hoidiseid annavad vaat et pisikese töökoja mõõdu välja, aga Rally jaoks on tegu üksnes hobi ja armastusega, mille vilju jagab ta väga paljude inimestega. Rallyl endal aeda ei ole, see-eest on arvukalt sõpru, kes teda, nii kui hooaeg algab, kohemaid kõikvõimalike hoidistamiseks sobivate toorainetega varustama hakkavad. Ning toovad purgid ja pudelid ka koju kätte.

“Kujuta ette, ma elan ju kolmandal korrusel. Ja kõik tuuakse koju kätte!” lööb tegus naine käsi kokku. “Millist vaeva on inimesed näinud. Ma peaks puruloll olema, kui neile ei ütleksin,” lausus ta. “Nemad kasvatavad, rohivad – see on ju meeletu töö, et seda pisikest saaki saada. Üks sõbrants tõi tänavu isegi pohli! Ta korjab neid käpuli maas peotäite haaval ja toob siis mulle terve ämbritäie. Issake! Ütleb ise veel, et sul pole ju autot, kuidas sa ikka metsa saad,” räägib Rally.

Hoidisteralli hakkab pihta maikuus, esimesed, mis potti lähevad, on rabarberid, ja nii kestab see vahelduva eduga terve suve kuni suure sügiseni välja. See ei tähenda muidugi, et Rally värsket põlgaks. Vastupidi.

Ta rõhutab, et värske ja roheline on veel kõikse parem. “Nii kui kevad hakkab, tuleb end piltlikult öeldes pikali maha panna ja süüa nagu lehm,” naerab ta.

Kuigi hoidiste valmistamise ja tooraine kohta on ohtralt kirjandust, mida Rally usinasti uurib, jääb tõe kriteeriumiks ikkagi praktika. “Ilma katsetamata ei saa midagi,” kinnitab ta ja tunnistab, et kogemustele vaatamata juhtub temalgi mõni hoidis aeg-ajalt untsu minema. Põhiliselt seepärast, et mõne komponendi maitse purgis aja jooksul muutub. Aga see käib katsetamise juurde. Kokku on Rally aastate jooksul valmistanud tuhatkond erinevat hoidist.

2014. aastast on ta kogu oma toodangu hoolega üles tähendanud. Siis sai purki 1305 hoidist, 2015. aastal 2302, mullu 2238. Hoidiste hulk sõltub sellest, millised saagid Rally sõpradel-sõbrannadel on. “Vahel on terve rõdu täis ja vaaritan öö otsa. Ma ei ütle kunagi ei ja võtan alati kõik vastu,” sõnab ta.

Oma kätetööd hakkaja naine ise ära süüa ei jaksa. “Novembris hakkan jagama, jõulude eel on seda eriti hea teha, siis annad rõõmuga nagu päkapikk,” räägib Rally, kelle hoidised on jõudnud otsaga isegi Soome. Aga tema paneelmaja korteri sahver ja seinariiulid on nagu võlukamber. “Jaanuari alguses tuli ühe sõbranna tütar autoga Saaremaale, siis sain kolmele tähtsale perele ära saata kokku 150 hoidist. Aga panipaik ei jäänud kuidagi tühjemaks,” naerab Rally.

Nüüd on tulemas vabariigi aastapäev, mis on muuseas ühtlasi Rally sünnipäev. Siis saab jälle hulga hoidiseid laiali jagada.

Rally kõrvitsasalat



2 kg kõrvitsat – riivi jämeda riiviga

0,5 kg sibulat – tükelda suuremateks kuubikuteks

pressi veidi küüslauku

0,5 l vett

1 kg suhkrut

2 sl soola

maitse järgi äädikat (kuni 120 g)

1 tl peenestatud musta pipart

20 g karrit

Sega kõik läbi ja lase ööpäev seista. Kasuta värskelt või hoia külmkapis. Pikemaks säilitamiseks kuumuta kohe tasasel tulel pidevalt segades. Purgista kohe ja kaaneta. Tulemuseks on kaunis ja vallatu värk, mis sobib nii liha, kala kui ka vorstide juurde.

“Sõber siirupis”



Pane 3 liitrit pihlakamarju ööpäevaks külma vette, siis kurna. Keeda 2 liitrist veest ja 1 kilost suhkrust siirup. Kalla marjad keevasse siirupisse ja kuumuta umbes 10 minutit. Marjad peavad terveks jääma. Purgista kuumalt. Tarvita kaks-kolm teelusikatäit päevas, siis pole talvel apteeki asja. Ja pole karta ka köha ega nohu.

Segu võib kasutada ka salatiks, magustoitudeks jne.