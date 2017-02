Eesti Laulul tegi ilma Ivo Linna Instagrami konto

Eesti Laulu esimeses poolfinaalis püüdis lauljatest ja lugudest veelgi enam tähelepanu Ivo Linnale tehtud Instagrami konto.

Muhu saare Linnuse küla elanikule Ivo Linnale tehti saate ajal Instagrami konto, mis kogus esimese kahekümne minutiga juba ligi 13 000 jälgijat. Kusjuures Eesti Laulu oma Instagrami kontol on jälgijaid mitu korda vähem. Legendaarne laulja tõdes, et nüüd tuleb tal järele anda ja endale nutitelefon soetada.

Eesti Laulu esimesest poolfinaalist pääsesid edasi Elina Born (“In or Out”), Lenna Kuurmaa (“Slingshot”), Ivo Linna (“Suur loterii”), Whogaux & Karl-Kristjan feat Maian (“Have You Now”) ja Ariadne (“Feel Me Now”).

Hääletajaid oli esimeses voorus 19 000 ja teises voorus 15 000. Nimelt pääses esimeses voorus žürii ja rahvahääletuse tulemuste liitmise tulemusel edasi neli laulu. Teises voorus, kus selgus viies edasisaaja Ariadne, lugesid vaid rahva hääled.

Saarlastest olid Eesti Laulul tegijad veel näiteks lauljanna Maria Väli, kes oli Lenna Kuurmaa meeskonnas. Samuti finaali pääsenud loo “Have You Now” lavakujunduse eest hoolitses aga Kuressaare gümnaasiumi vilistlane, kunstiteaduse doktorant Elise Eimre. Eimre oli mullu ka Jüri Pootsmanni võidulaulu “Play” lavakujunduse autor ja muusikavideo režissöör.

Teine poolfinaal on ETV eetris sel laupäeval ja finaali on oodata 4. märtsil.