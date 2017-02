Ellen Laes 75 – Imeline vanaema

Tänane sõbrapäev on kuressaarlasele Ellen Laesile mitmekordse tähendusega. Just täna 75 aastat tagasi tuli nüüdne saarlane Raplamaal ilmale.

Eelmise sajandi viiekümnendate aastate lõpus hakkas mandrimaa kaunitar silma saarlasest “pika laine” autojuhile Elmarile. Ellenist sai saarlane, kes hakkas kandma perekonnanime Laes.

Naistejuuksurina ta klientidest puudust ei tundnud. Kuigi juuksuritöö Ellenile väga meeldis, oli ta tervislikel põhjustel sunnitud elukutset vahetama. Aastaid oli ta Saaremaa tarbijate ühistu raamatupidaja, seejärel Kuressaare elamutevalitsuse finantsist.

Abikaasa Elmariga ehitasid nad Pärna tänavale ilusa kodu. Perre sündis kolm tütart. Kahjuks ei ole nende hulgas enam keskmist tütart Eevat. Raske haigus viis tema taevastele radadele. Varalahkunud tütre puudega poja kasvatamise võtsid vanavanemad enda kanda.

Mullu tunnustas vanurite eneseabi- ja nõustamisühing koos vanavanemate fondiga tublisid saarlasi – Ellen ja Elmar Laesi.

Vanemate ja vanavanematena on Ellen ja Elmar näidanud üles erakordset hoolimist ja armastust oma järeltulevate põlvkondade vastu. Nad on seitsme lapse vanavanemad.

“Ema pole kunagi meiega karm olnud. Ta on hooliv ja mõistev, seda ka kõigi lastelastega. Meil on kokkuhoidev pere. Ema ja isa juures elab puudega Jürgen, kellest on nüüdseks saanud juba noormees. Vanavanemad hoolitsevad oma natuke teistmoodi tütrepoja eest täpselt samamoodi, nagu nad on oma laste eest hoolt kandnud,” iseloomustas pere esiklaps Iige oma vanemaid.

Juubelipäevaks tunnustatud vanaemale ja emale ikka jätkuvat energiat ja erku meelt ka Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt.