Haigla lükkas käima tervisekeskuse rajamise (1)

Kuressaare haigla otsib projekteerijat euroraha toel rajatavale tervisekeskusele, mis peaks praeguse polikliinikuhoone ruumides kahe aasta pärast pakkuma saarlastele mitmesuguseid tervishoiuteenuseid.



Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles, et jaanuari lõpus esitas haigla Euroopa Liidu poolse rahastuse saamiseks tervisekeskuse projektitoetuse lõpptaotluse ja eelmisel nädalal alustas paralleelselt ka projekteerija otsimist. “Ega meil aega ei ole rohkem kui 2018. aasta lõpuni. Õnneks ei ole tegu uue maja ehituse, vaid vana rekonstrueerimisega, mis on pisut lihtsam,” sõnas ta.

Investeeringutoetuse eeltaotluse esitas haigla möödunud aasta mais ja äsja tehtud lõpptaotluses on ainsateks muudatusteks tervisekeskuse Leisi filiaali asukoht – koolimaja asemel hakkab see paiknema praeguses vallamajas – ja keskuse valmimise lõpptähtaeg, mida nihutati 2018. aasta kolmandalt kvartalilt aasta lõppu.

Tervisekeskuses hakkab tööle arvestuslikult 12 arsti, lisaks nendega seotud õed. Planeeritud on 31 vastuvõtukabinetti ja viis protseduuriruumi. Praegu polikliinikuhoone teisel korrusel ja Saaremaa Valsi ruumides tegutsevate perearstide käsutusse antakse suurem osa maja esimesest korrusest ja väike osa kolmandast korrusest.

Teisele korrusele tulevad praegu esimesel korrusel töötava hooldekodu ruumid, ühtekokku 50 inimesele.

Kolmandal korrusel hakkab paiknema füsioteraapiakeskus, kuhu on planeeritud tööruumid kuuele füsioterapeudile. Lisaks rajatakse kolmandale korrusele ka ligi 70-ruutmeetrine võimlemissaal ühes riietusruumide ja WC-dega. Pakkuma hakatakse soolaravi, soojusravi, parafiinravi ja aparaatset füsioteraapiat, vesiravi saab esimesel korrusel.

Kokku renoveeritakse hinnanguliselt 6000 m² brutopinda, efektiivse ja säästliku küttesüsteemi tarbeks on plaan paigaldada keskuse katusele päikesepaneelid.

Polikliinikuhoone ehk haigla D-korpuse välisilme renoveerimise käigus ei muutu, midagi ei lammutata ega ehitata ka juurde. Küll saab maja soojustuse ning uue ja värskema jume. Pisut laiendatakse hoone juures asuvat parklat, samuti näeb projekt ette esimesel korrusel basseiniruumi juures läbipääsu rajamise haigla peahoonesse.

3,85 miljoni eurose kogumaksumusega projektist katab toetusraha 1,5 miljonit, ülejäänu tuleb haigla sihtasutuse oma vahenditest. See, et haigla ise paneb suurema osa rahast, on tingitud sellest, et keskusesse samaaegselt rajatavale hooldekodule toetusraha ei eraldata.

Esmatasandi tervisekeskuste rajamisele on Eestis ette nähtud kokku 113,6 miljonit eurot, millest 85,2 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja ülejäänud 28,4 miljonit ehk 25% projektide minimaalsest omaosalusest.