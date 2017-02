Iidne elektrisüsteem sunnib Pihtla valda 350 000 eurot laenu võtma

Pihtla vallavalitsus soovib võtta 350 000 eurot laenu, millest osa kuluks Sandla kultuurimaja poole sajandi vanuse elektrisüsteemi uuendamiseks.

“Laenuvõtmise mõte on küll, aga eelarve on alles vastu võtmata ja volikogul kinnitamata,” ütles abivallavanem Tiit Rettau. “Kuidas need asjad kulgevad, praegu veel ei tea.”

Sandla kultuurimaja elektrisüsteem on sama vana kui maja ise, pärit 1968. aastast.

“Vald on saanud päästeametilt ettekirjutuse, et kui seda 1. septembriks korda ei tehta, võivad nad maja kinni panna,” lausus Rettau.

Sandla kultuurimaja on investeerimisobjektina kirjas ka omavalitsuste ühinemislepingu lisas.

Vald on lasknud vahetada kultuurimaja katuse ja aknad, neli aastat tagasi uuendati keskküttesüsteem.

Kaali koolis on aga tarvis võimlat remontida ja korrastada köögi ventilatsioon.

Samuti plaanib vald laenuraha kasutada teede tolmuvaba katte alla viimiseks ja varem pinnatud teede ülepindamiseks.

Laenuvõtmist arutab sel nädalal toimuval istungil ka vallavolikogu.