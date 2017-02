Jää rõõmustab uisusõpru

Miinuskraadid Saaremaal endaga lund kaasa eriti ei toonud ja seda rohkem on põhjust rõõmustada uisusõpradel.

Laupäeval tulid siinseid jäävälju nautima ka kolm mandrimeest, kes tegid tiiru ümber Muhu saare. 75 kilomeetri pikkune retk läks meestel ka korda, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

“Eile hommikul tekkis mõte, et olud võiks soosida, ja tegime väikest luuret. Kohalikud mehed olid kahjuks väga skeptilised ja arvasid, et sellest plaanist ei saa asja, aga me oleme mandrimehed, me oleme jonnakamad ja tulime, tegime ära,” rääkis Sten-Eric Uibo ETV uudistesaates. Vaid Suures väinas tuli kolmel mehel umbes kilomeetri pikkune lõik rüsijää tõttu uiskudeta läbida.

Uisutajaid jagus ka lääne poole. Salme vallas Lassi küla lähistel käis perega uisutamas Andrus Raun, kelle sõnul oli merel nädalavahetusel üsna palju inimesi. Lahed pidid olema peegelsiledad Üüdibe, Lassi ja Möldri küla kandis, samuti Riksu lahes.

Saarte Hääle teada on autoga jää peale mindud näiteks Kaugatoma kandis, Nasval ja ka Sikassaares. Sotsiaalmeediasse postitati ka paar pilti sellest, kuidas Pöide vallas Keskvere küla kandis sõiduauto üks tagaratas läbi jää vajus. Auto saadi hiljem august kätte.