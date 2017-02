Jääteeks pole veel tingimusi

Maanteeamet on Eestis praeguseks avanud kaks jääteed, kuid Saaremaa jääteede avamiseks pole meri veel piisavalt kaanetunud.



Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla ütles, et nii Soela väinas kui ka Suures väinas on veel lahtist vett, mistõttu on vara uuringutega pihta hakata. “Siin tulevad uued sulad peale, mis see loodus teeb, ei oska öelda, aga kätt hoiame pulsil küll,” lisas Vaidla.

Reede hommikul avati esimene mere-jäätee Haapsalu ja Noarootsi vahel. See 3,9 kilomeetri pikkune tee on avatud kell 7–17 ja sellel võivad liikuda sõidukid, mille tegelik mass on kuni 2,5 tonni.

Alanud nädala teiseks pooleks selgub Rohuküla ja Vormsi vahelise jäätee rajamise võimalikkus. “Seal on kaas ühtlaselt peal ja eelluure käigus oleme mõned puuraugud teinud,” ütles Vaidla.