KG hoolekogu: nutiseadmete keelamine pole mõistlik

Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu on seda meelt, et nutiseadmete keelamine koolis ei ole mõistlik. Seda enam, et nende kasutamist vahetunni ajal on pea võimatu kontrollida.

“Algastmes, kus lapsed on kodukoridoris ja klassijuhataja pilgu all, on nutimängud lapsevanemate nõusolekul piiratud,” ütles hoolekogu juht Maris Rebel.

Kui algselt plaaniti aga nutiseadmete kasutamist koolimajas laialdasemalt piirata, siis see ülesanne on keerulisem.

“Olukord muutub keerulisemaks, kui klassid on kooli peal laiali. Seal ei ole enam füüsiliselt võimalik pidevalt kontrollida,” nentis Rebel. Lapsevanemad oleksid sellise piiranguga küll nõus, kuid aidata saavad nad vaid koduse eeskuju ja õpetajate toetamisega.

“Ilmselt võiks üks lahendus olla ka suuremate õpilaste eeskuju ja teavitustöö ning nutivabad päevad või nädal,” arvas Rebel.