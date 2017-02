Kuressaare saab tänavafestivali

Saaremaa koostööklubis idanema pandud mõttest kujuneb mai viimasel nädalavahetusel Kuressaares toimuv mitmepalgeline tänavafestival.

Idee üks eestvedajaid Margit Kõrvits ütles, et seni on Kuressaares säärane üritus puudunud, mujal on sellelaadseid tehtud aga päris palju. Tema sõnul on üritus suunatud rohkem Kuressaare ja Saaremaa inimestele, kes saavad siis linnatänavatel meeldivalt aega viita.

“Muusika, teater, kunst, disain, tänavatoit, -jook, lapsed, vanavara ja mis kõik veel pähe tuleb,” hakkas Kure kohviku perenaine Kõrvits otsast lugema. Nii näiteks plaanitakse ühel päeval korraldada suur ülelinnaline garaažimüük, kus inimesed saavad müüa kõike, alates autodest kuni moosideni.

Kesklinna ja kõrvaltänavatele planeeritud üritusel on tugev rõhk just isetegemisel. Näiteks vabalavadel. Rõhku pannakse ka linnas rattaga või jala liikumisele. Tähtis on see, et noored saaksid uusi eneseväljenduse võimalusi ja kohalikud elanikud tasuta elamusi linnaruumis. See omakorda elavdaks kogukondlikku läbikäimist.

Koostööklubile iseloomulikult korraldatakse üritust vabatahtlikkuse alusel. Margit Kõrvitsa sõnul tuleb ürituse projektijuht Viljandi kultuuriakadeemiast, kellele festivali korraldamine on praktikatöö.

Tänavafestivaliga seotud vabatahtlikku aktiivgruppi kuulub paarkümmend inimest, kes esindavad erinevaid elualasid.

Planeeritavat üritust tutvustati veidi ka lõppenud turismimessil Tourest, seda tegi Visit Saaremaa meeskond.