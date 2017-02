Maanteeamet mures sõidueksami pärast

Eesti autokoolide liit ja maanteeamet on mures B-kategooria riikliku sõidueksami kesisemaks muutuvate tulemuste pärast.



Eelmisel aastal tegi sõidueksami esimese korraga ära 40% tulevastest juhtidest. Aasta varem oli protsent 51. Korduseksami tegijad pikendavad aga oluliselt eksamijärjekorda.

Saaremaal tegutsevas Taavo Tenno autokoolis oli B-kategooria esimese eksami edukuse protsent möödunud aastal aga 72,3. Taavo Tenno sõnul on Eesti kesist eksamisooritamise protsenti sõiduõpetajana raske kommenteerida. “Eksamil mängivad rolli mitmed asjaolud, üks asi on korralik ettevalmistus, teine on õpilase pingetaluvus, ettearvamatud liiklussituatsioonid jne,” sõnas ta.

“Mis puudutab meie kooli kõrgemat protsenti, siis see ei tähenda kindlasti, et Kuressaares õpilaste suhtes mööndusi tehtaks. Vastupidi, väikelinnas sõidueksamit sooritades ollakse oluliselt detailsemad, mis tähendab, et sõiduoskus peab eksamile minnes olema võimalikult heal tasemel,” kinnitas Tenno.

Sageli on probleemiks see, et eksamiauto on inimese jaoks võõras. Eesti autokoolide liidu president Enn Saard avaldas rahvusringhäälingus lootust, et eksamikorda muudetakse ja tekib võimalus eksamit sooritada ka autokooli masinaga. See eeldab samas salvestusseadmete paigaldamist, mis ei pruugi aga kõikidele koolidele jõukohane olla.

Tenno tõdes, et tuttava autoga sõites oleks õpilasel psühholoogiliselt tõepoolest julgem eksamit sooritada. Kui selline võimalus tekiks, siis kaaluks ta nõutud seadmete paigaldamist ilmselt ühele autole, millega eksamisõite tehakse.