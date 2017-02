Ott Tänak sõitis Rootsi rallil võidu nimel (1)

Rootsis sõidetud MM-rallil püstitasid Ford Fiestaga sõitvad Ott Tänak ja Martin Järveoja WRC-sarja kiirusrekordi ning olid viimase hetkeni esikoha konkurentsis, kuid lõpus tuli tunnistada “lendava” soomlase Jari-Matti Latvala paremust.

Ott Tänak ütles vahetult pärast viimase katse finišit, et üldiselt oli hea nädalavahetus ning ta omandas palju uusi ja vajalikke kogemusi. “Sain juurde enesekindlust, sest laupäeval olime võrdsetes oludes teistest kiiremad,” rääkis teist võistlust järjest poodiumile tõusnud rallipiloot, lisades, et pühapäeval Latvala lausa lendas ja tema vastu saada oli raske.

Pühapäevase kolme viimase kiiruskatse eel oli Jari-Matti Latvala edu Ott Tänaku ees vaid 3,8 sekundit ja oodata oli väga tulist andmist esikoha nimel. Soomlane alustas aga võimsalt, edestades saarlast 7,1 sekundiga ja nii kasvatas ta oma edu 10,9 sekundile, kolmandal kohal olnud Sebastien Ogier jäi soomlasest maha juba 43,6 sekundit.

Käigukasti probleemid

“Peame inseneridega rääkima, sest auto tahab kogu aeg millegipärast spinne teha. Heitlus on tugev, aga ma pole kiirete osadega päris rahul,” tunnistas Ott Tänak Ralliraadiole. Järgmisel katsel edestas Latvala Tänakut 9,1 sekundiga ja suurendas kokkuvõttes vahet 20 sekundi peale. “Ma püüan anda endast parima, kuid me ei ole täna lihtsalt konkurentsivõimelised,” tõdes saarlane.

Ralli lõpetati 16,43 km pikkuse power stage katsega. Seitsmenda koha saanud Ott Tänak tegi rajal ühe eksimuse, kui suretas auto mootori välja ning lõpuks kogunes võitjale kaotust 9,2 sekundit. Sellega olid kohad paigas.

Reedel langesid päeva esimeses pooles käigukasti probleemidega võidelnud Ott Tänak ja Martin Järvekülg vahepeal üldarvestuses küll kuuendaks, kuid päev lõpetati kolmandal positsioonil.

“Ausalt öeldes on päris julm töö sellisel rallil ees startida ja teed puhastada, aga sain kindlasti palju positiivset kogemust,” märkis Ott Tänak. “See oli tõeliselt keeruline päev. See oli minu jaoks esimene kogemus olla nende meeste hulgas, kes teed puhastavad. Ma ei teadnud varem, kui raske töö Sebil on. Me saime oma päevaga siiski hästi hakkama.”

Ott Tänaku sõnul surus ta kõvasti, et saada laupäevaks parim stardipositsioon. “Meil õnnestus päeva lõpuks tõusta kahe koha võrra ja see on homseks hea. Pingutasime tõesti tugevalt, et Sebastienist eespool olla,” märkis ta.

Ott Tänak alustas Rootsi rallil laupäevast võistluspäeva võimsalt, noppides järjest katsevõite. Samas näitas kolmandana jätkanud Ott Tänak oma Ford Fiesta roolis superminekut, kui ta püstitas keskmise kiirusega 137,8 km/h WRC-sarja kaasaegse rekordi. Läbi aegade väljasõidetud katse keskmine kiirusrekord 189,5 km/h on jätkuvalt Stig Blomqvisti käes.

“Oli korralik ja kiire kiiruskatse,” ütles Ott Tänak. “Ma tundsin end autos hästi ja ma surusin väga tugevalt. Auto püsis paremini, palju paremini kui eile.”

Kaasaegne kiirusrekord



Viimasel katsel tabas ebaõnn liidrikohal sõitnud belglast Thierry Neuville’i ja see tähendas, et enne viimast päeva tõusis ralli liidriks Jari-Matti Latvala, kes edestas Ott Tänakut vaid 3,8 sekundiga.

Ott Tänak ütles, et tegu oli väga nauditava päevaga. “Meil tuli sõit päris hästi välja, saime täiega suruda,” rääkis rallipiloot. “Hommikune katse oli tõeliselt hea ja ma arvan, et me peaks olema oma tehtud tööga rahul. Sõitsime puhtalt ja tundsime end autoga väga hästi.”

Ott Tänaku hinnangul olid ajavahed katsetel väga väikesed ja viimasel päeval seisab ees võitlus võidu nimel. “Me peame suruma ja andma endast parima,” märkis ta. “Kõik on võimalik, saab näha, mis juhtub, ja ma olen põnevil.”

MM-sarja üldarvestuses on 48 punktiga liider Jari-Matti Latvala, teine on 44 punktiga Sebastien Ogier ja kolmas 33 punktiga Ott Tänak.