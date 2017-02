Saarlased viisid pealinna romantikat

Eelmise nädala lõpus toimus Tallinnas 26. korda Baltimaade suurim turismimess Tourest, kus oma “pinnaga” olid väljas ka Saaremaa turismiettevõtjad.



Saaremaa 32-ruutmeetrine messiboks oli seekord romantilisem. Kui eelnevatel aastatel on messil käidud nii merelises, rahvuslikus kui ka kuurordistiilis, siis sel korral rõhuti romantikale.

Saaremaa on luuleline paik, sobides ühtviisi nii armumiseks, pulmapeoks kui ka mesinädalateks – just see sõnum oli messiboksi kujundamisel fookusesse võetud. Taustapildiks valitud rannaliival ratsutav noorpaar andis inspiratsiooni kogu messiboksi kujundamiseks.

Et rõhutada Saaremaa kaunist loodust, oli kohale toodud pool tonni liiva, millega kaeti kogu messiboksi põrand. Eriti populaarseks atraktsiooniks osutus lillevanikutega kaunistatud kiik, millel pildistasid end paljud messikülalised ja teiste piirkondade eksponendid.

Saaremaa puhkamisvõimalusi olid tutvustamas 13 ettevõtet-organisatsiooni. Kohal olid kõik suuremad spaad: GOSPA, Saaremaa Spa Hotellid, Arensburg Boutique Hotel & Spa, Grand Rose spaa ja hotell Saaremaa Thalasso spaa.

Saaremaa loodust ja ajalugu tutvustasid Kaali külastuskeskuse, Angla tuulikumäe ja pärandkultuurikeskuse esindajad. Linnakärast eemal puhkamise võimalusi pakkusid Pidula mõis, Vanatoa turismitalu ja Suure Tõllu puhkeküla. Samuti olid messil esindatud väiksed saaremaised toidutootjad.

Väikesaared on turismimessidel olnud aastast aastasse aktuaalne teema. Erakordselt rõõmsaks teeb meele, et sel korral olid messil kaasas nii Muhu kui ka Ruhnu esindajad. Küsimusi jagus messikülastajatel neile seinast seina.

Üsna mitmel korral küsiti muhulaste käest, kus see Ivo Linna ikkagi seal Muhus täpsemalt elab. Vilsandist huvitatud inimesed tahtsid teada, kas Jaan Tätte abikaasa saare ekskursioone teeb ning huvi tunti ka Vormsi vastu, kuid need inimesed tuli siiski saata Läänemaa boksi. Turismiorganisatsioonidest olid kohal nii SA Saaremaa Turism kui ka kogu messipinna tegevust koordineerinud MTÜ Visit Saaremaa.

Turismimessi viimasel päeval jõudis tähtsa verstapostini pulmapealinn Kuressaare projekt. Kõigist noorpaaridest, kes olid teinud oma pulmapeo broneeringu mõne pulmapealinna projektis osaleva ettevõtte juures, loositi Touresti pealaval välja õnnelik noorpaar, kelle pulmakulud kaetakse 3500 euro ulatuses.

Kolm päeva messil olid saarlaste jaoks täis toredaid kontakte, mis loodetavasti toovad Saaremaale palju uusi külastajaid.

Kristina Mägi