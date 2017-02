Säästuka krunt Maksimarketiks ei sobinud

Saarte Hääle toimetusele laekunud info kohaselt on Mooni tänaval asuva ja hiljuti suletud Säästumarketi ligi 4000 ruutmeetri suuruse kinnistu vastu huvi üles näidanud ka Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) ehk COOP Saaremaa.



Seda põhjusel, et leida pind seni Saare maakonnas veel puuduvale Maksimarketile. “Ei salga, et kaalusime asukohta, kuid ehituslikud võimalused meid ei rahuldanud,” tunnistas STÜ juhatuse esimees Kalle Koov, kelle sõnul oli seejuures veel mõningaid asjaolusid, miks kinnistu neile siiski ei sobinud. “Seega sinna see asi jäi,” nentis Koov.

Samas kinnitas ta, et Maksimarketi Saaremaale toomine ja sellele asukoha leidmine on neil jätkuvalt päevakorral.

Saarte Hääl kirjutas läinud nädalal, et Kuressaares Mooni tänaval suletud Säästumarketi kinnistu eest on pakutud seni kõige rohkem 630 000 eurot. Rimi Eesti Food AS-i kommunikatsioonijuht Katrin Bats tõdes siis, et pakkujate hulgas on olnud ka kohalikke ettevõtjaid. Kinnistule tehtud pakkumisi vaadatakse praegu üle ja see protsess kestab veel umbes nädala.