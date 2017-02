Väikesaared vabanevad autode tehnoülevaatusest

Seaduseelnõu kohaselt ei pea väikesaarte elanikud, kui nad kasutavad sõidukit vaid saarel liikumiseks, enam autoga tehnoülevaatusel käima, kirjutas Maaleht.



“Kindlasti on siis lihtsam ja mõistlikum,” sõnas Ruhnu saarevaht Ott Olesk, ent lisas, et ega kohalik rahvas ole lasknud end ka seni bürokraatiast eriti häirida. Autojuhtide kontrollimisest ja karistamisest rääkides märkis Olesk, et Ruhnul on karistatud pigem joobes sõitmise kui auto tehnilise seisukorra pärast.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatatud liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu puudutavad 13 väikesaare, sealhulgas Abruka, Kesselaiu, Kõinastu, Ruhnu ja Vilsandi, elanikke.

Neil saartel elab kokku ligi 1500 inimest ja ses mõttes pole seadusel suurt mõju, kuid mandrirahvaga võrreldes on neil niigi palju asjaajamise ebamugavusi ning muudatus lihtsustab saare­elanike elukorraldust.