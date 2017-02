Välkkabes meister selge (1)

Välkkabe meistrivõistluste viiendal turniiril võitis eelmistel turniiridel omavahelistes matšides selgelt alla jäänud Jaan Truu Ivar Truud 2 : 0 ning rõõmustas – üks konkurent vähem!



Selgus, et vara rõõmustas, sest teistega mängis Ivar Truu niivõrd edukalt, et võitis selle turniiri punktilise eduga (1. Ivar Truu 5,5; 2. Jaan Truu 4,5; 3. Heino Tammeaid 4). See turniir ebaõnnestus Rein Kirstul.

Ivar Truu turniirivõit tõstis ta kokkuvõttes teiseks 38 arvestuspunktiga, sest maha läksid tal ebaõnnestunud III turniiri kohapunktid. Jaan Truu (40) ja Rein Kirst (37) sellelt turniirilt arvestuspunkte juurde ei saanud.

Pingelise viimase (VI) turniiri võitis siiski Jaan Truu (5,5 p) Rein Kirstu (5) ja Ivar Truu (4,5) ees. See tähendas, et Jaan Truu kaitses 42 arvestuspunktiga edukalt läinudaastast esikohta.

Ivar Truu ja Rein Kirst kogusid mõlemad 38 arvestuspunkti, järelmatši teisele kohale võitis Ivar 3 : 1. Esikolmikule järgnesid Heino Tammeaid 30 ja Villu Kallas 26 arvestuspunktiga.

Jaan Truu