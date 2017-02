ATH-tugirühm julgustab vanemaid kogemusi jagama (1)

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste lähedastele mõeldud tugirühm julgustab lapsevanemaid oma muret jagama ja nõu küsima.



Mullu sügisel asutatud ATH-tugirühmal on tänavu kavas viis kokkusaamist. Neist esimene leidis aset jaanuaris. Kokkusaamisel käsitletakse iga kord erinevat teemat.

27.–28. veebruaril toimub Kuressaare ametikooli õppehoone konverentsiruumis K2 Ivica Mägi koolitus “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ja autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning “ATH- ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”. Ivica Mägi on Põhja-Eesti autismi liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja.

“Meie tugirühmal läheb väga hästi,” ütles ATH-tugirühma üks vedajaist Heleri Jõgi. Mullu käis rühm koos kolm korda. Kohtumistel osales kokku 22 inimest, nende seas ka isasid. “Rühma liikmeks olemine on vabatahtlik ja kokkusaamisele tuleb see, kes tunneb, et soovib ja julgeb tulla,” lausus Jõgi.

Tema sõnul on kohtumiste lemmikteema seni olnud kool ja koostöö haridusasutusega. “Sellest võib järeldada, et koolis ilmnevad suuremad takistused nii lapsel endal kui ka lapsega töötavatel pedagoogidel,” rääkis Jõgi.

“Vanemad tunnevad, et nende lapsi ei mõisteta. Õnneks leidub väga tublisid pedagooge, kes on huvitatud uutest teadmistest, kuidas ATH-last oskuslikult õpetada ja toetada.”