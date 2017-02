Eesti kõige paremad õpilasetlejad võistlesid Kuressaare Linnateatris

Vabariiklikul etlejate konkursil olid žürii hinnangul kõige säravamad noorema vanuseastme etlejad.

Kuressaare Linnateatris toimus reedel vabariiklik etlejate konkurss, kus osales 49 õpilast üle Eesti. Saaremaad esindas konkursil 12 õpilast – maakondliku vooru neli paremat kolmest vanuseastmest. Mujalt tulid Kuressaarde etlema valdavas osas vaid maakondade parimad.

Ühegi vanuseastme esikohta Saaremaale ei jäetud. Küll aga pälvisid Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Orissaare gümnaasiumi õpilased laureaaditiitleid ja eripreemiaid.

4.–6. klasside vanuseastmes tuli laureaadiks Kirke Medri (SÜG, juhendaja Rita Ilves), 7.–9. klasside arvestuses Uku Pokk (OG, juh Maret Aardam) ja 10.–12. klasside arvestuses Elo Nõmm (SÜG, juh Rita Ilves). Eripreemia pälvisid Martin Vesberg (SÜG, juh Rita Ilves) keskmises ja Katrin Kurvits (SÜG, juh Sirje Kreisman) vanemas vanuseastmes.

Esikoha pälvisid Mattias Härm (Tallinna 32. keskkool, juh Eva Kalbus) nooremas, Saara Kaljujärv (Tartu katoliku hariduskeskus, juh Aili Jaaniso) keskmises ja Sten Siirak (Jõgevamaa gümnaasium, juh Lianne Saage-Vahur) vanemas vanuseastmes.

Natuke professionaalsust



Kõige parema mulje jätsid konkursil žüriiliikme ja raadiohääle Tõnis Kipperi sõnul kõige nooremad. “Eredaid hetki oli nendel kõige rohkem,” märkis ta. Piinlikkust ei tulnud aga žüriiliikmel ühegi etleja pärast tunda. “Väga tublid noored!” kinnitas Kipper.

Kuressaare Linnateatri esindaja, žüriiliige Aarne Mägi oli sama meelt.

“Valetama ja varjama ei hakka – mida noorem vanuseaste, seda suurem oli valik heade lugude osas,” lausus ta. Nimelt tuli õpilastel ette kanda üks proosapala ja üks luuletus.

Eraldi tõi Mägi välja keskmise vanuseastme võitjat Saara Kaljujärve. “Kohe näha, et see noor inimene tahab ilmselt oma elutee lavaga siduda,” ütles ta.

Teatrimees hindas Tartu neiu väljendusoskust ja samuti tema oskust endaga tööd teha. “Seal taga oli natuke professionaalsust,” hindas Mägi.

Saaremaa omadest märkis Mägi ära Uku Poki, kes on talle silma jäänud mitmel varasemalgi konkursil: “Ta on tubli poiss olnud kogu aeg.” Mägi leidis, et Pokil on olnud paremaidki ülesastumisi, kuid tal on alati hea lavanärv. “Ta ei pabista, suudab rahulikult selle asja endast läbi lasta ja jutustab lugu. See on oluline – niisama lobiseda pole mõtet,” lisas Mägi.

Žürii kolmas liige oli Eesti harrastusteatrite liidu esindajana Maire Sillavee.

Side Saaremaaga



Suured riiklikud etluskonkursid toimusid juba nõukogude ajal, kuid 1980. aastate teisel poolel jäi see traditsioon soiku. 1991. aasta sügisel alustas Virko Annus konkursside korraldamisega Tallinnas Mustpeade majas. Uue aastatuhande alguses rändas konkurss aga juba kolmeks aastaks Kuressaarde.

Peakorraldaja Merle Rekaya meenutas, et 2000. aasta sügisel oodati konkursi juhendit, kuid seda ei tulnudki ja selgus, et Mustpeade majas üritust enam ei korraldata. Koos Rita Ilvesega võeti seepeale vastu otsus tuua etlejad Saaremaale. Aastatel 2001–2003 toimuski konkurss Kuressaares. Hiljem on see toimunud erinevates maakondades, kuid konkursi juhendi täpsustamine on siiani jäänud Rekaya hoolde. Kui varem oli konkurss ainult gümnaasiumiõpilastele, siis Saaremaalt sai alguse kolme vanusegrupi süsteem.