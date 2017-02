Endised siseministrid taunivad SKA kolimise plaani (1)

Reformierakonda kuuluvad viis endist siseministrit teatasid, et nende hinnangul ei ole Sisekaitseakadeemia viimine Tallinnast Narva põhjendatud.



“Kui see otsus peaks langema, võib see tähendada sisuliselt Sisekaitseakadeemia lõppu praegusel kujul. Argumente on palju – alates õppejõudude lahkumisest lõpetades kõrgharidus- ja magistriõppe võimaliku kadumisega,” ütlevad endised siseministrid Refomierakonna edastatud pöördumises.

Pöördumisele on alla kirjutanud Märt Rask, kes oli siseminister aastatel 1995-1996, aastatel 2002-2003 siseministrina töötanud Ain Seppik, aastal 2003 samal kohal olnud Toomas Varek, aastatel 2005-2007 siseministrina töötanud Kalle Laanet ja aastatel 2014-2016 siseministri kohal töötanud Hanno Pevkur.