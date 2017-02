JUHTKIRI: Saarlased ei jäta jonni

Sõmera hooldekodu sulgemisplaanid näivad raudkindlad. Ütles ju ministergi veebruari algul Saaremaad külastades, et hooldekodu oma praegusesse kohta niikuinii alles ei jää.

Jaanuaris kinnitas valitsus ka investeeringute kava, mille järgi on Sõmera Kodu reorganiseerimiseks ja Kuressaarde teenuskohtade loomiseks ette nähtud üle 12 miljoni euro, sellest üle kümne miljoni Euroopa Regionaalarengu Fondilt. Seega – asi tundub otsustatud ja vastuvaidlemisele justkui ei kuulu. Mis sest, et Sõmera Kodu sulgemisotsus vallandas Saaremaal korraliku pahameeletormi.

Ministeerium ja AS Hoolekandeteenused raiuvad kui rauda, et muudatused on vajalikud, et pakkuda erihoolekande klientidele paremaid tingimusi. Ometi jääks Saaremaa peale teenuskohti vaid käputäis. See, mis saab Sõmera enam kui sajapealisest personalist ja hooldekodu hoonetest, ei paista oma säravatest tulevikuplaanidest pimestatud otsustajaid eriti morjendavat.

Nüüd on Sõmera Kodu sulgemise teema jõudnud riigikogusse, kus 11 reformierakondlasest saadikut ministrilt aru pärivad. Sest kui saarlaste muret suure kella külge ei panda, poleks hooldekodu säilimiseks vist lootustki.