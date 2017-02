Lätlane lavastab salmekate tükki

Korra kuus seab oma sammud Salme poole lavastaja Edite Neimane Lätist, kes toob siin lavale norra näitekirjaniku Henrik Ibseni “Nukumaja”.

Nimelt võtab Salme vallateater osa harrastusteatrite festivalist Balti Ramp 2017, mis toimub sügise algul Riias. Tänavu näeb festivali kord ette, et lavastajad peavad olema teisest riigist ehk Eesti teatritesse tulevad lavastajad Lätist ja Leedust jne. Lavastusi mängitakse aga näitlejate emakeeles.

Salme vallateatri juht Maire Sillavee ütles Saarte Häälele, et õppejõud ja mitme harrastusteatritrupi eestvedaja Edite Neimane valis Salme vallateatri ise välja. “Ta teab ja tunneb meid,” lisas ta, selgitades, et Salme teater on käinud Lätis festivalil, mida Neimane korraldab.

Koostöö Neimanega käib vene keeles. Sillavee meenutas, et kui nad kolme vaatuse pikkust näidendit üheskoos lühendasid, oli temal ees eestikeelne ja Neimanel lätikeelne versioon ning kärbiti vene keeles. “Äärmiselt huvitav oli,” märkis Sillavee.

Ettevõtmist ei tee lihtsamaks asjaolu, et “Nukumaja” on harrastusteatri jaoks küllaltki kõva pähkel. “Nii tugevat dramaturgiat on meie näitlejad vähe mänginud,” lausus Sillavee.

Peaosatäitja Tea Merivald ütles, et Neimane stiil on erinev sellest, millega nemad on harjunud. “Kohe esimeses proovis läksime lavale ja hakkasime koos liikumisega näidendisse sisse elama,” meenutas Salme kooliõpetaja paar nädalat tagasi aset leidnud esimest kohtumist lavastajaga. “Hästi põnev oli ausalt öeldes,” lausus Merivald.

Saaremaale on lavastajat taas oodata märtsikuus. Esietendus on aga hetkeseisuga plaanitud augustikuusse ja toimub see Salmel.

Eestit esindab festivalil veel Rakvere harrastusteater KaRakTer. Nende lavastaja Nerijus Gedminas on pärit Leedust.

2015. aastal toimus Balti Ramp Kuressaares. Toona tuli Eesti teatritel etendada läti ja leedu autorite loomingut ning lätlastel ja leedulastel vastavalt samamoodi.