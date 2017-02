Maksuameti saarlasest eksjuht naudib uues ametis tundmatust

Hiljuti riigiametist erasektorisse suundunud endine maksuameti peadirektor, Saaremaalt pärit Marek Helm töötab praegu enamiku ajast Omaanis.



Rahvusvahelises tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõttes Nortal AS on Marek Helmi ülesanne nõustada Nortali arendusprojekte rahvusvahelistel turgudel, esialgu Lähis-Idas, konkreetsemalt Omaanis.

Helmi sõnul osalevad nad seal avalikul hankel, et arendada Omaanis maksukogumise infosüsteemi ja nõustada sealset maksuametit selle süsteemi kasutuselevõtmisel.

Erasektoris töötamine on saarlasest tippjuhi kinnitusel olnud vähemalt esimese kuu jooksul huvitav.

Teises kultuuriruumis



“Uues olukorras on alati põnevust ja tundmatust. Muidu poleks see ju uus,” märkis ta. Helm möönis, et kodutundest on asi kaugel, sest ta on siiski esimest korda elus tööl erasektoris, töötades enamiku ajast Omaanis. “Täiesti teises kultuuriruumis, kus mu ümber on uued inimesed. Mul on väga palju arengu- ja õppimisruumi, aga seda kõike ma soovisingi ja naudin,” kinnitas ta.

Marek Helmi eesmärk on, et Nortali Lähis-Ida projektid oleksid tema kaasabil edukad ning tema tööandja saaks neid projekte tehes järjekordse kogemuse, mis tõstab ettevõtte väärtust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.

Erasektorisse ja konkreetselt just sellesse firmasse tööle suundumise kasuks aitas Helmil otsustada Nortali tegutsemise mastaapsus, mis teda paelus. Lisaks tugevale positsioonile Eesti IT-sektoris tegeleb Nortal teadupoolest mitmes teises riigis oluliste avaliku sektori infosüsteemidega, tegutsedes laiemalt ka neid infosüsteeme kasutavate organisatsioonide nõustajana ja arengu suunajana.

“Ma tajun, et Eesti kogemus IT-teenuste arendamisel on maailmas tuntud ja tunnustatud ning IT-teenuste eksport teistesse riikidesse on perspektiivikas ja oodatud,” nentis Helm.

Seni ainult riigiametis



Marek Helm juhtis maksu- ja tolliametit 2011. aasta detsembrist. 2009–2011 oli ta rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler, 2007–2009 siseministeeriumi sisejulgeoleku ühendasutuse loomise juht, 2006–2007 siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler, 2006. aastal ministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna juhataja.

2004–2006 oli Helm maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja ning 2003–2004 peadirektori asetäitja tollijärelevalve ja kohtueelse uurimise valdkonnas.