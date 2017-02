Metssigade küttimiskohustuse täitmine piiri peal (1)

Jaanuaris küttisid Saare maakonna jahiseltsid 616 metssiga, millega viisid aastase küttimiskohustuse täitmisprotsendi 89-ni. Kui siia juurde lisada hukkunud sigade arv, siis on protsent 91.

Veebruari alguse seisuga oli maakonnas kütitud 3927 metssiga ehk etteantud küttimiskohustusest (4400) on puudu veel 473 siga. Kui üheksas jahipiirkonnas on metssigade limiit juba täis ja ülegi lastud ja paaril seltsil kohe täitumas, siis mõnes piirkonnas on küttimiskohustuse täitmise protsent üsna kesine.

Näiteks Kuressaare jahipiirkonnas vaid 37 (145-st kütitud 54), Kallemäel 44 (128-st kütitud 569), Metskülas 58 (121-st 70). Kuna jahindusaasta lõpeb 1. märtsil, on jahiseltsidel küttimiskohustuse täitmiseks veel aega vaid kaks nädalat.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles olukorda kommenteerides, et on mitmeid põhjuseid, miks ühes või teises piirkonnas on sigade küttimise protsent kesisemaks jäänud. Esiteks on katk sigade arvukust vähendanud, samuti on taud jahimeeste tähelepanekute järgi sundinud sigu haiguspiirkonnast paikadesse, kus nad varem väga arvukalt elutsenud ei ole.

Erinevused tulevad ka sellest, et jahiseltsid on oma eelmisel aastal tehtud küttimisplaane hinnanud erinevalt, mõned optimistlikumalt, mõned konservatiivsemalt ja esimestel võib nüüd olla limiidi täitmisega raskusi. Eriti kahetsusväärne on Kuninga sõnul aga riigi hallatava Kuressaare jahipiirkonna vilets küttimisprotsent.