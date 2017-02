Muhulased: SÜG-i ühika sulgemine oleks vastutustundetu

“Teade õpilaskodu sulgemisest on arusaamatu ja otsus täiesti vastutustundetu,” leiavad õpingute ajal Saaremaa ühisgümnaasiumi ühiselamus elanud muhulased Kadri Tüür ja Kristiina Vind. “Lisaks rahalisele on kõigil otsustel ka sotsiaalne mõõde.”



Kadri Tüür, SÜG-i ühika elanik aastatel 1991–1994:

Elasin SÜG-i ühikas kõik kolm keskkooliaastat. Selle kogemuseta oleks elu kindlasti hoopis teistsugune ja vaimselt hulga vaesem kui praegu. Vaid mõned asjad, mis kohe pähe kargavad: ühikaelu andis esmase karastuse iseseisvaks eluks.

Ülikooli minnes olid mõned lollused juba tehtud ja/või nähtud, ei pidanud aega enam nende peale raiskama ja sai palju tulemuslikumalt ja kainemalt akadeemilisse ellu süveneda.

Ühikaelu andis teadmise, et ilmas on palju eri keeru inimesi ja nad kõik on toredad. Minust paarikümne meetri raadiuses elasid inimesed, kellest üks on tänaseks Euroopa parim baaridaam, teine kuulub maailma tipp-loodusteadlaste hulka, kolmas on endine vanglavaimulik ja neljas õpetab sealsamas SÜG-is õpilastele inglise keelt.

Me saime ühikas palju nalja. Ühikaelu õpetas solidaarsust ja oskust piskut jagada. Rääkimata sellest, et ilma ühikavõimaluseta ei oleks ma ilmselt SÜG-i vilistlane.

Kristiina Vind (varem Tüür), SÜG-i elanik aastail 2006–2009:

Esimesel aastal, kui SÜG-i ühikas elades jagasin tuba kahe Kuressaare gümnaasiumi õpilasega, sai selgeks, et õigeks ajaks kooli jõudmine on pöördvõrdelises seoses elukoha ja kooli vahelise kaugusega – KG õpilased olid alati tundide alguseks kohal, aga mina kippusin ikka hiljaks jääma. Selle poolest võiks SÜG-i õpilased muidugi koolist kaugemal elada, sest kui tee kooli on pikem, ei ole kiusatust viimase hetkeni kodus venitada.

Teised kaks aastat jagasin tuba imetoreda klassiõega, kes armastas hommikuid, samas kui minu vaimu ärksus saabus hilisel õhtul. Need aastad õpetasid kompromisse tegema ja mõistma, kuidas erinevate harjumuste ja vajadustega inimesed üksteist täiendades koos elada saavad.

Minuga samal ajal elas SÜG-i ühikas veel kaugema kandi rahvast kui minu kodupaik Muhu. Oli õpilasi Virtsust, Lihulast ja Hiiumaalt.

Mul oli selle üle väga hea meel, sest nad mõistsid mu valu, kui koolis tehti järjekordset etteütlust ö ja selle kapsarauaga ö kasutamise peale. Nemad teadsid kindlalt, et nende voodi kõrval seisab öökapp.

Mul on hea meel, et mul oli võimalus elada SÜG-i ühikas. Oli alati, kellelt nõu küsida, kui oma mõistus õppetükkide peale ei hakanud, ja oli alati, kelle juurde spontaanne külaskäik teha, et pisut meelt lahutada.