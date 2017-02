Mure Sõmera Kodu pärast jõudis riigikogusse

Reformierakondlastest riigikogulased pärivad minister Kaia Ivalt aru, miks on tarvis Sõmera hooldekodu sulgeda.

Esmaspäevasel istungil võttis Reformierakonna fraktsiooni 11 liikme nimel sõna saarlasest saadik Kalle Laanet.

Ta märkis, et hoolekandeasutus on Sõmeral tegutsenud juba üle 40 aasta, seal elab üle 250 kliendi, kes on sealse keskkonnaga harjunud. Samuti on Sõmera küla ja Kärla aleviku elanikud harjunud hooldekodu elanikega, kes ringi jalutavad ning kauplust ja asutusi külastavad.

“Möödunud sügisel oli tõsine debatt Kuressaare linnas, kus arutati, et osa kliente peaks ümber asustama Kuressaarde,” tõdes Laanet. Tema sõnul tõid osa klientide Kuressaarde ümberasustamise plaanid kaasa tõelise protesti Kuressaare elanike poolt.

Riigikogulased nõuavad ministrilt vastust, mis saab hooldekodu praegustest klientidest, eestkostest ja personalist.

“Mis sõnum antakse edasi hooldekodu 135 töötajale, mis nendest saab?” küsis Laanet. “Mis plaanid on olemasolevate hoonetega? Kas erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamise ja väikeste peremajade ehitamisega kaob erihoolekandeteenuste järjekord, kus ootab praegu 425 inimest?”

Minister peab arupärimisele vastama 20 istungipäeva jooksul.

“Kuigi kõik on hooldekodu kaotamise vastu – kohalikud elanikud, kohalike omavalitsuste juhid, maavalitsus ja selle juhid, osa riigikogu liikmeid –, ei laskuta arutelusse, vaid minnakse oma plaaniga edasi,” ütles Laanet Saarte Hääle. “Arutame seda siis nüüd siin, riigikogus, mis selle hooldekodu lõhkumise mõte lõpuks on.”

Laaneti sõnul ei oska ta ennustada, mis võiks olla riigikogusse jõudnud arutelu tulemus. “Kui me sellest teemast aga avalikult ja kõva häälega ei räägi, ei saa see tulemus kindlasti olla selline, mida me ootaksime,” leidis ta. “Võib-olla nüüd suudetakse lõpuks mõtlema hakata, mida see sulgemisotsus endaga kaasa tooks.”

SOL toetab peremaja ehitamist Kärlale



Saaremaa omavalitsuste liit toetab Lääne-Saare valla ettepanekut ehitada erihoolekande peremaja Sõmera Kodu sulgemise korral Kärla alevikku.

3. veebruaril Saaremaale visiidi teinud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütles Sõmera Kodu sulgemise teemalisel kohtumisel maavalitsuses, et omavalitsustel on veel nädal-paar aega pakkuda peremajadele ka teisi asukohti peale Kuressaare.

Möödunud neljapäeval seda võimalust arutanud SOL-i juhatus jõudis seisukohale, et ettepanekut erihooldekodu peremaja ehitamiseks ei esita ükski teine omavalitsus peale Lääne-Saare.

“Toetame üksmeelselt Lääne-Saare ettepanekut ehitada see peremaja Kärla alevikku,” ütles SOL-i büroo direktor Veiko Viil.

Eile oli Viilil käsil samasisulise kirja kirjutamine ministrile. “Eks paista, kas sellest on tolku,” lausus Viil.