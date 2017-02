Osilia Takso laiendab haaret (1)

Elektriautodega taksoteenust pakkuv Osilia Takso võtab kasutusele viienda sõiduki ja valmistub kesklinna taksopeatuste rendikonkursiks.



“Nii palju kui on nõudlust, nii palju on ka autosid,” kommenteeris OÜ Osilia Takso juhatuse liige Tarmo Susi Saarte Häälele veel ühe takso kasutusele võtmist. Viies auto, sarnaselt teistega, Nissan Leaf, jõuab kohale märtsi lõpuks ja tänu paremale akule on selle täiendava laadimiseta läbitav vahemaa 250 kilomeetrit.

Susi sõnul jääb kõnealune Nissan Leaf aga firma jaoks ilmselt viimaseks. “Tulemas on huvitavamaid sõidukeid. Ja me tahame ajaga kaasas käia,” sõnas ta, soovimata siiski täpsustada, millised margid või mudelid on taksofirma sihikule võtnud.

Uue auto tellimine ei ole Susi sõnul seotud kesklinna taksopeatuste läheneva rendikonkursiga, mida linnavalitsus on korraldanud iga viie aasta tagant. Kuna kesklinna taksopeatused olid 2014. aastal Osilia Takso turule tulles konkureerivate taksoettevõtjate käes rendil, sai firma seisupaigaks Uue tänava parkla. “Aga see plaan oli meil algusest peale, et me tahaks mingi osa linna seisuplatse ikkagi enda kätte saada,” kinnitas Susi.

Samas lisas ta, et enamiku tööd saab taksofirma ikkagi dispetšertelefoni kaudu ja ligipääs kesklinna seisuplatsidele annaks tellimusi juurde ehk kümmekonna protsendi jagu.

Pisut vähem kui kolme aasta jooksul on Osila Takso Susi hinnangul saavutanud Kuressaares 40–50-protsendilise turuosa.