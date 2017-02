Saarlastest kokad toimetavad presidendi suupistelauas (1)

Traditsioonilisel iseseisvuspäeva puhul korraldataval presidendi vastuvõtul pakutavate suupistete eest hoolitsevad sel aastal ka Kristjan Janke ja Märten Sepp. Saarlastes on veel ametis Keila -Joa mõisa ja restorani Dominic peakokk Allar Oeselg.



Nagu eelmiselgi aastal on vastuvõtu suupisteid kutsutud meisterdama kokad üle Eesti. Kristjan Janke ütles Saarte Häälele, et talle tõepoolest presidendi kantseleist helistati ja pärast mõtlemisaega andis ta ka oma nõusoleku. “Sai nuputatud, et mida ja millest teha, eesmärk on kasutada võimalikult palju kohalikku toorainet,” märkis Janke. Nüüdseks on pakutavate suupistete näidised juba valmis tehtud ja tellijad on need ka üle vaadanud. Mida täpselt pakutakse, seda presidendi kantselei veel ei avalikusta.

Tänavuse suupistelaua eest hoolitseb kaheksa kokka ja magustoitude eest kaks kokka. Presidendi kantselei kommunikatsiooninõunik Kaidi Aher ütles Saarte Häälele, et kokku valmistatakse vastuvõtu jaoks 14 300 soolast suupistet ja 4000 magusat ampsu.