Toidutootjad jätkuvalt Vene ekspordikeelu all (1)

Venemaa kehtestas enamikule Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtetele ekspordikeelu.



Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor võttis Venemaale ekspordiks luba omavate ettevõtete nimekirjast maha enamiku Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtteid, sh enamiku Eesti ettevõtteid.

Nimekirjast on eemaldatud ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud enam kui kolme viimase aasta jooksul. Keelu saanud ettevõtete seas on ka Saaremaa lihatööstus, Saaremaa piimatööstus, OÜ VRHL Mõntu Külmhoone ja Eesti Kalapüügiühistu TÜ. Kokku on nimekirjas 27 ettevõtet.

Euroopa Komisjon on saatnud Rosselhoznadzorile kirja, milles esitas nõude põhjendamatute piirangute lõpetamiseks.