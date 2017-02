Vald võib Leisi staadioni jalgpalluritele rentida

Leisi vald plaanib anda aleviku staadioni rendile MTÜ-le Leisi Spordiselts, mille koosseisus tegutsevad jalgpalliklubid on ka praegu staadioni suurimad kasutajad.



“Kui tuleb üks suur vald, siis suure tõenäosusega jääb see staadion kuidagi ripakile, sest tal puudub õige peremees,” ütles Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa. Tema sõnul on Leisi spordiselts praegu staadioni kõige aktiivsem kasutaja, lisaks annab rendileping seltsile võimaluse küsida toetusi ja teha lisainvesteeringuid. “Spordiselts on kindel tegelane, kes selle asja korras hoiaks,” lausus Kandimaa.

MTÜ Leisi Spordiselts juhatuse liige Margus Kuusk ütles, et rentnikuks saades on tema esimene eesmärk ehitada staadionile riietusruumidega abihoone. Ka staadionimuru hooldamine peab minema professionaalsemaks. “Leisi staadioni huumusekiht on üsna väike, seal ei piisa ainult niitmisest kümne päeva tagant, vaid 4–6 päeva tagant,” rääkis Kuusk. Samuti tuleks staadionimuru iga kolme nädala tagant väetada ja õhutada, et murukiht muutuks korralikuks.

MTÜ Leisi Spordiselts egiidi all tegutseb praegu kaks jalgpalliklubi – tüdrukute vutiklubi Saarepiiga ja kahe meeskonnaga Leisi jalgpalliklubi. Lisaks jalgpalluritele kasutab staadioni Leisi keskkool.