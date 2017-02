Võsa asemele lammastega rannakarjamaa

“Maalilise merevaatega looduskaitselisest rannakarjamaast lammastega võiks saada Kuressaare visiitkaart,” leiab linnakodanik Ardo Läets.

“Kuressaare linna omapära on rannaniitude ja haruldaste taimede rohkus. Seda väärtust tuleb kaitsta ja säilitada, sest see loob meeldiva elukeskkonna kohalikele ja on põnev avastamiseks meie külalistele,” kirjutas Kuressaare linna keskkonnaspetsialist Katrin Koppel linnalehes Kuressaare Sõnumid.

Usun, et nende sõnadega nõustub enamik. Aga milline on lõpptulemus ja kuidas see saavutada?

Kuna tegu on linnaruumiga, siis puudutab see teema paljusid ning avalik arutelu ja tagasiside on vajalikud. Et arutelu saaks tekkida, kirjeldan mõtteid, miks ja kuidas saaks võsastunud ja kasutamata ranna­alast, mis ulatub Loode tammikust Kudjape rannaniiduni, looduskaitseline vaba aja veetmise koht kadakasel rannakarjamaal, kus karjatatakse põhiliselt lambaid.

Loodusesse liikuma



Me liigume järjest enam tervislikuma ja loodussõbralikuma keskkonna suunas, samas kui noored tarbivad antidepressante aina rohkem ja nooremas eas. Paljud uuringud tõestavad, et looduses viibimine on sellele parim lahendus. Seega arvan, et jalgrattateede ja terviseradade kõrvale oleks selline linna roheala väga vajalik.

Sellele alale on väga keeruline leida paremat kasutusotstarvet, kui looduskaitseline rannakarjamaa lammastega, mis oma liigirikkuse, puutumatuse, ajaloolise tausta, asukoha ja maalilise merevaatega on selleks ideaalne. Sellest alast võiks saada Kuressaare visiitkaart.

Taimede ja lindude kaitsmise tutvustamine, propageerimine ja inimesele lähemale toomine õpetaks, mis on looduskaitse ja paneks neid märkama ka mujal Saaremaal. Erinevate lahenduste, näiteks mõne innovatiivse loodusmängu või telefonirakenduse abil saab tutvustada erinevaid taimi, linde ja sellel alal karjatatavaid loomi. Infotahvlitel ja vastavas telefonirakenduses on alal kasvavate taimede ja pesitsevate lindude info, mida koolid saavad kasutada loodusõpetuses.

Eesti on turismimaa ja Kuressaare on spaapealinn. Inimene hakkab üha rohkem teadvustama, et tervisega ei tule tegeleda ainult end ravides, vaid ka tervisehädasid ennetades, ja parim lahendus on liikumine looduses. Koos spaade ja muu turismindusega võiks turundada meie imelise looduse ja selle nautimise võimalusi. Saame kasutada oma sajandeid säilinud puutumata loodust, tehes korda poollooduslikud alad, mis on liigirikkad, täis ajalugu, ilusaid kohti ja võimalusi oma tervise parandamiseks. Meeldivad emotsioonid jätavad mälestused, mis toovad inimesed ikka ja jälle siia tagasi.

Kui liita need alad nende kõrval olevate looduskaitsealadega, siis tekib ka seaduslik kindlustunne tuleviku ees. Looduskaitsealaga kaasnevad ka kohustused, kuid need ongi selle ala jaoks vajalikud, sobilikud ja pigem soosivad kogu selle projekti toimimist. Näiteks sellisel juhul reguleeribki keskkonnaamet ala taastamist ja hooldamist karjatamise või niitmisega. Samuti tegelevad erinevate uuringute ja tegevusplaanide koostamise ning ka kontrollimisega keskkonna­ameti spetsialistid.

Toetuse abiga korda



Koos kohaliku omavalitsuse, turismiedendajate, keskkonnaameti, hooldajate ja arendajatega tuleks taotleda toetust selle ala lõpuni väljaarendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks. Kogu projekt koosneks erinevatest väiksematest projektidest:

• Aia ehitus ala ümber.

• Karjatamine – kus on oluline naabrite teadlikkus olukorrast, karjataja kontaktid ja muidugi ka nõusolek. Selleks on vaja inimestega suhelda ja saada neilt tagasisidet. Karjatamiseks kasutataks valdavalt lambaid. Samas on vajalik näiteks alguses kasutada suuremaid loomi parema tulemuse saamiseks roostiku tagasitõrjumisel.

• Taastamine – võsa ja liigsete kadakate ning enamiku mändide mahavõtmine. Sel pinnasel ei kasva männivõsast ju mets. Lisaks varjab tihe võsa päikest madalama taimestiku eest ning ka tihe männiokkavaip on väga paljudele madalatele taimedele kahjulik.

• Loodusraja rajamine – kaardid veel puuduvad, aga levib kuuldus, et juba väga ammu olid nendel aladel lugemispaviljonid. Seega tuleks koos jalutus- ja matkarajaga teha peatuspaviljonid koos infotahvlitega, et saaks lihtsalt jalga puhata, raamatut lugeda või ilusat vaadet nautida. Lisanduda võiks ka mõni innovaatilisem lahendus või telefonirakendus, mis suudaks ka noori loodusesse tuua.

• Linnuvaatlustornide rajamine – osa torne on juba olemas. Tuleks kaaluda ka võimalust, et kohapeal oleks olemas näiteks binokkel, juba suunatud mõnele haruldasemale linnupesale, mida saab jälgida otse internetist. Usun, et sellises suunas annab uuenduslike lahendustega sellele alale populaarsust koguda küll.

• Turismiga sidumine. Arvan, et kogu see projekt tuleks siduda turismindusega, nagu on tehtud Otepää suusakuurordiga. Kõik panustavad ja kõik võidavad. Meile võiks eeskujuks olla Pärnu, kus tehti projekt nimega “Linnalehmad” (URBANCOWS), mis pääses Euroopa Natura 2000 auhinna finalistide hulka.

• Karjakoerad – lääne- ja idakalda vahele jäävale alale saab teha karjakoerte treening- ja võistlusala. Karjakoerad tõstavad veelgi karjatatavate loomade atraktiivsust ja karjakoerte lambaajamise võistlusi Eestis veel ei korraldatagi.

On viimane aeg pead kokku panna ja jõuda ühele meelele, kuidas suur unarusse jäänud varandus särama lüüa. Piisava tahtmise ja arutelu tulemusena saab sellest alast eeskujulik Kuressaare linna osa, mis toob meile kõigile kaudset või otsest kasu, tuntust ja rahulolu.