JUHTKIRI: Kallis viin? (1)

Sõnaga “salaviin” seostub kuskil hämaras kortermaja keldris või garaažiboksis sisseseatud puskarivabrik, kus pahad mehed vägijooki ajavad ja veel halvemad tegelased seda soodsa tükihinnaga laiali jagavad. Päris niisugune skeem Saaremaal õnneks siiski ei toimi või vähemalt ei viita sellele miski. Pigem käib keegi suure autoga välismaal ja tuleb laadungiga tagasi.

Kuidas iganes see viin siia toimetatakse, on kulunud tõsiasi, et päris ilmaasjata salaviinaäri õitsema ei hakka. Ajaloost võib tuua mitmeid näiteid, kus see on õilmitsema hakanud eelkõige keeluajal.

Praegu Eestis keeluaega ei ole – poodide alkoholiriiulid on joodavast lausa lookas.

Iseasi on muidugi hind – see tõotab lähiajal märgatavalt tõusta. Praegu aga saab kõige odavama pooleliitrise viinapudeli poest kätte viie-kuue euro eest. Kui nädalas mitu pudelit ära juua, teeb see kokku kopsaka summa. Mõistlik tarbija ei tohiks hinnatõusu tõttu küll oluliselt vaesemaks jääda.