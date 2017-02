KOMMENTAAR: “Mure Sõmera Kodu pärast jõudis riigikogusse” (1)

SH, 15.02

Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks:

Meie pakkumine on jätkuvalt, et perekodu(d) võiks asuda Sõmeral. Ma ei oska täna öelda, mitu kohta võiks seal täpselt olla, eks see oleks läbirääkimiste küsimus ning sõltub ju ka sellest, kuhu veel neid teenuskohti maakonnas kavandataks. Praegu on olnud üsna selge sõnum, et Hoolekandeteenused näeb teenuskohti vaid Kuressaarde, seni mujale ei ole plaanitud. Kuivõrd minister avaldas viimasel kohtumisel arvamust, et teoreetiliselt võiks maakonnas kohti rohkem olla, oleks justkui teoreetiline võimalus ka väljaspool Kuressaaret teenust pakkuda. Aga kus ja kas üldse, sellele täna veel vastust ei ole.

Kaardistatud teenuseid – millised oleksid need teenused, mida erihoolekande klient peaks saama, aga Sõmeral või Kärlal ei saa – pole meil õnnestunud saada. Sellele vaatamata pakume peremaja(de) asukohaks Sõmerat.