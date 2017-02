Mitu tuhat saarlast läks tuluralliga kohe kaasa

Kui maksu- ja tolliameti Kuressaare büroos käis eile oma tulude deklareerimise asjus sadakond inimest, siis elektroonselt deklareerisid saarlased sedavõrd usinalt, et õhtuks oodati isegi 5000 tuludeklaratsiooni esitamist.



Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna Kuressaare büroo juht Olev Martinson tunnistas eile pärastlõunal, et nii nagu eelmistel aastatel, on ka selle aasta 15. veebruar olnud väga pingeline.

Seda nii büroos kohapeal kliente teenindades kui ka telefonikõnedele ja e-kirjadele vastates. Töökorralduse järgi tuleb Kuressaare büroo töötajatel vastata inimeste telefonikõnedele ja e-kirjadele sõltumata küsijate asukohast. Seega ei teeninda nad sugugi vaid saarlastest kliente.

Kuressaare büroos kohapeal käis eilse tööpäeva lõpuks veidi enam kui sada inimest. Olev Martinsoni sõnul on rahvast olnud erinevas vanuses, nooremaid oli seejuures siiski mõnevõrra vähem kui kesk- ja vanemaealisi.

Martinson lisas, et neil on büroos kaks kliendiarvutit ning need olid kogu päeva tõsises kasutuses. “Enamikel juhtudel soovivad inimesed arvuti juures väikest abi, et tuludeklaratsioon lõpuks elektroonselt ära esitada,” lisas ta.

Saare maakonnas oli eile pärastlõunase seisuga elektroonselt esitatud 3850 tuludeklaratsiooni, kuid arvestades sel hetkel alles ees ootavat õhtupoolikut, mil inimestel on üldjuhul rohkem aega, võis Martinsoni hinnangul oodata, et see arv tõuseb isegi 5000 deklaratsioonini.

Paberil esitati Kuressaare büroos eile üksnes 40 deklaratsiooni, kuid paberil esitataksegi neid rohkem märtsikuus, lisas siinse büroo juht.

Martinsoni andmeil on saarlastel praeguse seisuga olnud kõige rohkem küsimusi madalapalgaliste toetuse saamise tingimuste kohta. Küsimusi on tekitanud ka tulumaksu tagastatava enammaksu suurus. “Kellel on küsimusi või probleeme, võib julgesti büroosse kohale tulla,” julgustas Martinson inimesi nende juurest läbi astuma.

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 31. märts.