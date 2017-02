Muhu vald saab uue naabermaakonna

Valdade ühinemise tulemusel satuvad Virtsu sadamas parvlaevalt maha tulevad reisijad edaspidi Läänemaa asemel Pärnumaale.



Saare maakonna ja Mandri-Eesti vahelist transiitliiklust teenindav Virtsu sadam vahetab maakonda seoses Hanila, Lihula, Koonga ja Varbla valla ühinemisel tekkinud Lääneranna omavalitsuse sooviga kuuluda Pärnumaa koosseisu.

“Kui praegu on Pärnumaa pealt vaid lennuühendus, siis nüüd tuleb praamiühendus ka,” ütles Hanila vallavanem Arno Peksar. Virtsu sadam asub Hanila valla territooriumil.

Peksar rääkis, et otseselt pole Virtsu kunagi varem Pärnumaa alla kuulunud, ehkki Nõukogude võimu ajal alates II maailmasõja lõpust kuni 1970. aastani tehti kõikvõimalikke piirimuudatusi päris tihti. “Kunagi olid ju oblastid ja rajoonid ning kui seda järge ajama hakata, siis on ikka väga imelikke asju olnud ja ka Hanila vald praegustes piirides on puhas nõukogudeaegne asi,” teadis vallavanem.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et muhulasi Lääne-Eesti maakondade territoriaalsed muudatused ei puuduta. Hanila vallaga muhulastel igapäevast asjaajamist pole, mõningane suhtlus tekkis seoses püsiühenduse kavandamisega ja sillatrasside valimisega, kui oli vaja kooskõlastada planeeringuid ja muid dokumente.

Arno Peksar kinnitas, et umbes kolm aastat tagasi tegi Hanila vald Muhu vallale ühinemisettepaneku. “Kui aus olla, siis me käisime isegi Muhu vallal kosjas, aga Muhu vald oli nii iseseisev, et ta meie kosjasid ei tahtnud,” rääkis Hanila vallavanem. “Eks nad ütlesid meile sedasama, mida nad saarlastele ütlesid.”

Muhulasi tunnustades märkis Peksar, et vaadates Muhu valla tulubaasi ja toimetulekut, siis peaksid nad püstilollid olema, kui nad kellegagi ühineksid. “See on selle asja tagapõhi tegelikult, et nad saavad endaga väga hästi hakkama.”

Hanila vallavanem rääkis, et kuigi Hanilas on palju väljastpoolt valda pärit jõukaid kinnisvaraomanikke, ei soovi nood ennast valda sisse kirjutada, nii nagu tehakse Saaremaal ja eriti Muhus. Saare maakonna eelis on tagada sissekirjutanule praamisõidusoodustus.

“Saaremaa ja Hiiumaa oma praamisoodustusega, Tallinna linn oma tasuta transpordiga – ja siis küsime, mis präänik Hanilal on. Mitte mingisugust,” selgitas Peksar. “Oleme mõelnud, et nii palju saarlaste ja muhukate sõpru-tuttavaid käib siit üle, et kui igaühelt 20 senti võtta, siis me oleks päris rikkad.”