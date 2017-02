Peterburis tutvustati Kuressaare turismivõimalusi

Kuressaare esindus osales teist aastat Lääne-Eestit tutvustaval seminaril Peterburis.



Lisaks Kuressaarele tutvustasid seminaril suviseid kultuuriüritusi ja puhkamisvõimalusi Haapsalu ja Pärnu. Üritus kasvaski välja varem Neevalinnas toimunud Haapsalu päevast. Veel osalesid seminaril Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja SA Eesti Kontsert esindus. Viimane korraldas ka õhtuse džässikontserdi.

Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik ütles esmaspäeval Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et kõige olulisem on seminaril sinna kogunenud inimestele, turismifirmadele ja ajakirjanikele meelde jääda. Mullu eristus Kuressaare videoesitlusega. “Teist sellist polnud,” meenutas Leppik ja lisas, et tagasiside oli toona väga hea.

Hotellis Ambassador toimunud seminarist võttis osa umbes 200 turismiettevõtete ja meediaväljaannete esindajat. Saaremaalt käisid Peterburis seminaril Kuressaare abilinnapead Tiia Leppik ja Mart Mäeker, Tõnis Kipper Kadi raadiost, Visit Saaremaa turismiinfo spetsialist Kati Aus ja kolme spaahotelli esindajad.