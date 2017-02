Plaan: Eesti Loto kontor Kuressaarde (1)

Rahandusministeeriumi koostatud esialgses kavas riigiasutuste väljaviimiseks Tallinnast nähakse Eesti Loto kontori ja 40 töökoha kolimist Kuressaarde.



Rahvusringhääling vahendas eile rahandusministeeriumis koostatud kava, kus on toodud nii asutused kui ka töökohtade arv, mis on plaanis pealinnast välja viia. Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles ERR-ile saadetud kommentaaris, et avalikuks tulnud dokument oli esialgne visand, kus kaaluti erinevaid võimalusi asutuste pealinnast väljaviimiseks – lisaks on tema sõnul tegemist vananenud infoga.

Otsuseid pole tehtud



“Rahandusministeerium saatis hiljuti ministeeriumidele kirja, milles palus täiendavaid ettepanekuid asutuste pealinnast väljaviimise võimaluste kohta nende valitsemisalas. Tagasiside ministeeriumidelt alles laekub ja materjali pannakse kokku. Ühtki otsust kolimise kohta ei ole tehtud,” kinnitas Korb.

Sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Ivari Padar rääkis ETV saates “Ringvaade”, et praeguse plaani kohaselt on kavas viia maapiirkondadesse vähemalt tuhat töökohta. Ta selgitas, et kuna haldusreformi ja maavalitsuste kaotamisega kaob maapiirkondades umbes 700 töökohta, tuleb selles osas muudatusi teha.

“Selles, et täna Tallinnas planeeritakse 24 000 töökohast suurusjärgus tuhat töökohta ümber, pole midagi katastroofilist,” ütles Padar. Ta lisas, et kui praegu räägitakse umbes tuhande töökoha ümberpaigutamisest, siis veel parem oleks, kui suudetaks kokku leppida kahes tuhandes töökohas.

Endine kultuuriminister ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Urve Tiidus tõdes, et Eesti Loto peakontori toomine Kuressaarde on ideena uudne. Ta nentis, et 57 miljoni eurose käibega ja mitmekümne töötajaga Eesti Loto ümberpaigutamine on lihtsam, kui oli näiteks kunagi haridus- ja teadusministeeriumi viimine Tartusse.

Mida võidetakse?

“Selliste mõtete puhul tuleb alati küsida, mida sellest võidetakse. Kui kõik töökohad tulevad Saaremaale ja töötajad on näiteks maakonna rahvastiku registris, siis arvestades kohaliku omavalitsuse maksulaekumisi, on kindlasti kasud sees,” märkis Tiidus, kuid lisas, et nii lihtne see siiski pole.

Kuressaares võib olla tasemel internetiühendus, rahulik elukeskkond peredele, kultuuri- ja sportimisvõimalused. Küllap leiab vajaliku ettevalmistusega töötajad nende asemele, kes äriühingu ümberpaigutamise korral ei nõustu saarele kolima. Ometi jääb Tiiduse sõnul küsimus, kas ümberpaigutamisel on peale regionaalse hajutamise veel mingi mõte. “Puhtalt saarelisest vaatevinklist – on. Keskkonda ei saasta. Karta on, et transpordikulud firmal siiski kasvavad. Saaremaa saaks kindlasti tuntust juurde. Õnneks siiski mitte kasiinosaarena,” nentis ta.

Eelmise valitsuse ajal pakkus Saare maavalitsus välja, et maakonda võiks tuua mingi osa veeteede ametist, merekooli ja mõned muinsuskaitseameti struktuurid. Saare maavanema asendaja Jaan Leivategija ei osanud eile öelda, kas praegu väljakäidud töökohtade ümberpaigutamise kava on kunagise edasiarendus või täiesti uus. Seetõttu ei ole ka teada, kas maavalitsuse ettepanekuid ei arvestatud üldse või pole neid kaalutudki.