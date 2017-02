Realiseerimiskeskus kolib (3)

Auriga kaubanduskeskuse teisel korrusel kuus aastat tegutsenud kauplus nimega Realiseerimiskeskus kolib järgmisel nädalal südalinna endise Edu poe majja pinnale, kus lõpetas tegevuse riidepood Feng.



Realiseerimiskeskuse omanik, suvesaarlane Tõnu Eermann tõdes, et Aurigas lõppes neil rendileping ja tegelikult ei olnud kaubanduskeskuse uues kontseptsioonis ka enam head kohta. Endise Edu poe puhul on aga teada, et täpselt linna südames asuv hoone on ilmselgelt hea asukoht.

Pealegi pole mõistliku rendihinna ja mõistliku suurusega äripindu ettevõtja hinnangul Kuressaares ülearu palju. “Uuel pinnal on meil vaja natuke end ümber kohaldada, aga küll me hakkama saame,” kinnitas Eermann.Seni “toitus” kauplus Aurigas vaid klientidest, kes käisid keskuses autoga. Südalinnas peaks klientuur eeldatavasti suurem olema. “Saaremaa inimesed on meid aastate jooksul väga hästi vastu võtnud,” sõnas kaupluse omanik.

Tootevalikut kauplus muuta ei kavatse ja kõik senised töökohad säilivad.